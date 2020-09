De manutenção simples, é constante a venda do Chevrolet Onix pelo país

Manutenção simplificada, desempenho satisfatório e mecânica excelente fazem do Ônix o carro mais vendido do país por cinco anos consecutivos.

Lançado no Brasil no último trimestre de 2012, em um curto período de tempo, o compacto Onix da Chevrolet conquistou a mesma popularidade do Volkswagen Gol e, inclusive, tirou do hatch VW e do Fiat Palio os títulos de carros mais vendido do Brasil, já que, desde 2015, tem ocupado o primeiro lugar no ranking dos veículos 0km com mais emplacamentos.

Confira abaixo alguns fatores que justificam o expressivo número de vendas do subcompacto da Chevrolet.



O mercado do Chevrolet Onix

O atual queridinho do mercado brasileiro ocupa, há cinco anos, o primeiro lugar no ranking dos mais vendidos. Contudo, no cenário dos carros usados, ainda não tem números tão expressivos e, normalmente, fica entre os 20 mais vendidos. Provavelmente isso deve ocorrer porque a maioria dos proprietários ainda não sente a necessidade de repassar o hatch. Embora haja muita procura, a oferta se mantém equilibrada. Por ser um veículo prático, fácil de estacionar, com excelente mobilidade, espaço interno e acabamento, revende-lo para lojistas, concessionárias, ou, até mesmo apostar em negócios particulares, é muito fácil.

Além disso, de acordo com os dados da KBB Brasil, a desvalorização média do Onix na primeira e segunda geração é de apenas 6,5%.

Custos de manutenção

Independentemente do modelo ou versão do Onix, o compacto é bom em tudo. Por mais que o veículo não tenha nenhuma característica fora de série, o fato é a sua versatilidade atende muito bem a diversos tipos de os condutores que buscam boa dirigibilidade e praticidade nas locomoções do dia a dia.

Em relação às manutenções periódicas, o Onix fica dentro da média da categoria. Por exemplo, no modelo de 2017, o preço da primeira revisão (feita após a rodagem de 10.000km) custa cerca de R$ 220,00.

Outra grande vantagem do Onix é a sua manutenção simples, que permite que qualquer mecânico de bairro mexa no carro sem grandes dificuldades. Além disso, devido à popularidade do modelo, os consertos da maior parte dos problemas são práticos e sem custos exorbitantes. Ou seja, é uma ótima escolha para quem deseja conforto, praticidade e não pretende gastar muito com um automóvel.



Afinal, por que vende tanto?

Em suma, a fórmula do sucesso do Onix é formada por inovação, tecnologia, desempenho e facilidade.

Isso porque, o queridinho da General Motors foi o primeiro compacto fabricado no Brasil a disponibilizar uma central multimídia. Com usabilidade simples, o principal diferencial do modelo logo caiu no gosto popular e passou a ser copiado por todos os concorrentes da categoria.

Além disso, a Chevrolet soube muito bem como aproveitar o período de estagnação do segmento para apostar em um novo formato de hacth: moderno, bem equipado, com excelente desempenho, design arrojado e opção de transmissão automática. Inclusive o sucesso do Onix foi decisivo para a aposentadoria dos outros veículos da marca como Corsa, Agile, Celta e Sonic.

Atualmente, O Onix precisa de muito pouco para seguir como o líder da categoria, basta manter a sua boa fama nacional, bem como o valor condizente com a proposta e as suas maiores características como conforto, simplicidade, mobilidade, conectividade e recursos que garantem total comodidade interna.

E você, gostou de descobrir os motivos pelos quais o Chevrolet Onix é há cinco anos o subcompacto mais vendido da categoria no Brasil? Se esse artigo foi interessante para você, compartilhe-o em suas redes sociais, com certeza, essas informações podem ajudar muitas pessoas que pretendem comprar um Onix 0km ou seminovo.

