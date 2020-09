Correios lança selo em homenagem aos 250 anos de Beethoven

Nesta quinta-feira (17), os Correios colocam em circulação a Emissão Comemorativa alusiva aos 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven. Para marcar o lançamento do selo, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS) promove, na próxima terça-feira (22), uma apresentação virtual em seu canal oficial no YouTube.

A ação está sendo realizada em parceria com Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Um dos mais famosos concertos do músico alemão, a “Sinfonia nº 7 em Lá Maior Op. 92” (1812), executado pela OSTNCS, estará disponível na internet.

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) é o compositor clássico mais tocado no mundo e um dos mais importantes embaixadores da cultura europeia. Seu trabalho pertence à herança cultural de toda a humanidade. O interesse pela sua música permaneceu inabalável por séculos e se tornou um fenômeno global. Beethoven é onipresente e eternamente moderno. Seu nome é conhecido muito além do mundo da música: ele fascina até mesmo movimentos e une pessoas nos mundos da publicidade, do cinema, dos esportes e da política.

“É com imensa alegria que os Correios participam, a convite do Deutsche Post e da Beethoven-Haus, das comemorações alusivas ao 250º aniversário de Ludwing van Beethoven, por meio da emissão do selo postal. Assim como os selos emitidos por outras administrações postais, o nosso possui o logotipo oficial das celebrações internacionais BTHVN 2020”, destacou o presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Bartolomeu Rodrigues, afirma que fazer essa homenagem conjunta com os Correios é uma honra. “Beethoven é um nome fundante da música mundial e nossa Orquestra desenvolve uma série de concertos sobre sua obra”, ressaltou.

Para o maestro Claudio Cohen, a iniciativa dos Correios é da máxima relevância para a divulgação da música erudita no Brasil. “A OSTNCS se conecta diretamente a esse tema, pois Beethoven é um compositor recorrente nas nossas temporadas. Essa associação e escolha são naturais, revelando a importância do nosso trabalho ao longo dos últimos anos”, explica.

Arte do Selo – A estampa apresenta Beethoven em uma de suas representações mais emblemáticas e famosas: a pintura-retrato Beethovens mit der Partitur zur Missa Solemnis (Beethoven com a partitura de Missa Solemnis), do alemão Joseph Karl Stieler.

Ao fundo foi inserido um trecho da partitura de “Missa Solemnis”, que está retratada na pintura. Na parte inferior direita, o logotipo oficial do projeto BTHVN 2020, que, embora possua um aspecto contemporâneo pela exclusão das vogais de seu nome, era a maneira como o próprio compositor assinava várias de suas obras. Foi utilizada técnica de computação gráfica. A pintura é de Josef Karl Stieler e a arte final de Daniel Effi.

A emissão será composta por uma folha com 24 selos. A tiragem é de 720 mil selos, com valor facial de R$ 2,05, destinados tanto ao colecionismo como ao porteamento das correspondências. A dimensão é de 38 x 38 milímetros, com impressão pela Casa da Moeda do Brasil. As peças estarão disponíveis nas principais agências de todo o país e também na loja virtual dos Correios.

Serviço

Lançamento da Emissão Comemorativa dos 250 anos do nascimento de Beethoven

Data: terça-feira (22), às 20h

Apresentação virtual da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS) – Ludwig van Beethoven – “Sinfonia no.7 em Lá Maior Op. 92”

https://www.youtube.com/c/orquestrasinfonicatncs

