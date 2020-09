Mais de 5 mil gestantes e lactantes solicitaram atendimento para o Enem 2020

Participantes em período de aleitamento materno vão contar com um tempo adicional de 60 minutos

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que mais de cinco mil participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 solicitaram atendimento especializado voltados para gestantes e lactantes. As gestantes somam 1.661 solicitações, enquanto as lactantes são 3.419.

Essas candidatas têm direito a recursos de acessibilidade, como sala de fácil acesso, mesa e cadeira sem braços, além de apoio para pernas e pés. A lactante deverá levar uma pessoa, maior de idade, para ficar com a criança durante o período de provas, em uma sala reservada. A partir dessa edição, as participantes em período de aleitamento materno vão contar com um tempo adicional de 60 minutos.

Ainda segundo o Inep, na edição do exame desse ano, 60% das inscrições foram realizadas por mulheres. Das 5.783.357 inscrições, 3.468.808 são do público feminino. Na versão impressa do exame, 5.687.271 pessoas se inscreveram, ao todo. Desse total, 3.413.206 (60%) são mulheres. Já na versão digital, 96.086 pessoas confirmaram sua inscrição, sendo 55.602 (57%) do sexo feminino.

Como funciona a Política de Acessibilidade no Enem?

A Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep garante atendimento especializado aos participantes no Enem impresso, com 16 recursos de acessibilidade, inclusive para gestantes e mães em fase de amamentação. Para ter acesso a um desses recursos, é preciso fazer solicitação prévia, comprovando a necessidade de atendimento por meio de documento.

Quem solicitou algum tipo de atendimento especializado teve acesso ao resultado em 5 de junho. De 8 a 12 do mesmo mês, os inscritos que tiveram a solicitação indeferida pleitearam recurso. No dia 18 de junho, o Inep apresentou os resultados para os recursos.

Sobre o Enem 2020

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as provas do Enem 2020 serão aplicadas no início de 2021. Quem for fazer a versão impressa deverá comparecer aos locais de aplicação nos dias 17 e 24 de janeiro, enquanto os que optaram pela modalidade digital, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Com o resultado do Enem é possível pleitear bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), financiar o curso pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), estudar em uma universidade pública concorrendo pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e até mesmo estudar no exterior. Diversas universidades e institutos superior de Portugal aceitam o desempenho no Enem como critério de seleção.

*Com informações do Inep

Fonte:Agência Educa Mais Brasil

