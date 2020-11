Barriga de chope e mais: como o consumo de álcool afeta sua saúde

Segundo o médico Jorge Valente, não existe um tratamento específico para a redução da circunferência abdominal

O consumo de álcool afeta a saúde em vários aspectos. Contribui para desencadear problemas cardiovasculares, diminui o nível de testosterona, o hormônio masculino, e causa o aparecimento da famosa “barriga de chope”.

“O álcool aumenta os níveis de cortisol que é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse e a testosterona tem o mesmo precursor. Quando você aumenta muito o cortisol, você derruba a testosterona”, explicou o médico integrativo Jorge Valente.

De acordo com o especialista, a testosterona é um hormônio que eleva a ação do metabolismo e acelera a queima de gordura. Só que quanto mais se ganha peso, mais o nível dela é reduzido no corpo. “A queda nos níveis favorece o aumento da circunferência abdominal. Então, cada vez que você vai ganhando mais peso, você vai baixando mais a taxa. E, quando baixa mais, o ganho de peso passar a se concentrar mais na região abdominal”.

O resultado prático dessa combinação não costuma ser interessante. De modo geral, a circunferência aumentada é sinal indireto de sobrepeso. A obesidade, por exemplo, é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares. O médico especialista pontua que é uma cadeia que se retroalimenta e por isso vale toda a atenção na ingestão de álcool.

