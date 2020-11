Recorde de casos leva Tóquio a adotar alerta máximo contra covid-19

Sede da Olimpíada em 2021 chegou a 534 infectados nesta quinta-feira



Tóquio elevou seu alerta sobre o novo coronavírus (covid-19) para o nível máximo nesta quinta-feira (19), já que sua contagem diária de infecções novas alcançou o recorde de 534 e sua governadora pediu o máximo de cautela agora que as festas de final de ano se aproximam.

A contagem nacional do Japão também atingiu uma nova alta de 2.363, de acordo com a emissora pública NHK. Mas é a disseminação do vírus na metrópole de Tóquio, que espera sediar os Jogos Olímpicos remarcados para o ano que vem, que causa mais alarme.

“O número de casos de coronavírus está aumentando, então estamos estudando quais medidas serão necessárias tendo em vista que as infecções podem chegar a mil casos por dia”, disse a governadora de Tóquio, Yuriko Koike.

Ela disse que a quantidade de casos crescerá ainda mais devido ao aumento dos exames e enfatizou a necessidade de evitar a elevação do número de pacientes gravemente doentes.

O alerta mais alto de uma escala de quatro indica que “as infecções estão se disseminando” na comparação com o alerta anterior e segundo mais alto, “as infecções estão começando a se disseminar”.

O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, disse que o governo está cogitando endurecer as diretrizes para se comer fora, como limitar sua iniciativa subsidiada “Vá Comer” a grupos de até quatro pessoas.

Reuters

