Dez faculdades brasileiras de Medicina com as melhores notas do MEC

Ranking leva em consideração notas do Conceito Preliminar de Curso (CPC)

Mais de 120 mil pessoas ingressam nos cursos de Medicina anualmente. O número é do Censo da Educação Superior, sistema do Ministério da Educação que avalia as instituições de ensino superior, levando em consideração as notas do Conceito Preliminar de Curso (CPC).

O CPC é uma avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e é considerada uma das mais completas do MEC, pois avalia a faculdade a partir do seu corpo docente, estrutura, qualidade do ensino e recursos didático-pedagógicos.

Se você tem o sonho de se formar em Medicina, é importante conhecer as melhores faculdades que ofertam o curso. Uma boa formação é um diferencial diante de uma concorrência tão alta. Uma instituição de qualidade poderá proporcionar um ensino de excelência e preparar o estudante para os desafios da profissão.

Veja, abaixo, as instituições com as faculdade de Medicina com as melhores notas do MEC.

UNIVERSIDADE CPC FAIXA 1- Universidade de Franca (UNIFRAN) 5 2- Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 5 3- Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 5 4- Centro Universitário de Anápolis (Unievangélica) 5 5- Universidade Nove de Julho (Uninove) 4 6- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 4 7- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 4 8- Universidade de Vassouras 4 9- Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 4 10- Centro Universitário de Maringá (Unicesumar) 4

Como acessar as notas do CPC

Caso a instituição que você estuda ou pretende ingressar não esteja na lista acima, confira a lista completa no site do MEC. Após realizar o download do arquivo, será necessário localizar o nome da sua instituição, o seu curso e percorrer até a última coluna, com nome CPC Faixa, que é a nota divulgada pelas faculdades.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

