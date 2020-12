Pesquisa destaca Nordeste como região que mais lê

Primeira capital da lista, João Pessoa tem 64% da população classificada como leitora

Cinco das 10 capitais brasileiras que mais leram em 2019 são do Nordeste, segundo a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. A campeã João Pessoa, capital da Paraíba, tem 64% da população classificada como leitora. As maiores quedas no percentual de leitores brasileiros foram observadas entre as pessoas com ensino superior.



Depois de João Pessoa aparecem Curitiba, com 63%; Manaus, com 62%; Belém, 61%; e São Paulo, 60%. Abaixo dessas aparecem, respectivamente no ranking, Teresina (59%); São Luís (59%); Aracaju (58%); Salvador (57%); e Florianópolis (56%).



A pesquisa é feita de quatro em quatro anos e foi realizada antes da pandemia de Covid-19, que pode ter impactado a leitura dos brasileiros para mais ou para menos.



Foram considerados como leitores aqueles que leram, pelo menos, um livro inteiro ou em partes, nos últimos três meses antecessores à pesquisa. A nível nacional, os dados de 2019 mostram a existência de 52% de leitores e 48% não leitores entre os entrevistados. O número caiu em comparação à pesquisa anterior, realizada em 2015. Na época, foram 56% leitores e 44% não leitores.



A lista faz parte da 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto pró-livro (IPL), realizada em parceria com o Itaú Cultural. Para chegar nos resultados, a pesquisa ouviu 8.076 entrevistados em 208 municípios entre outubro de 2019 e janeiro de 2020, sendo 5.874 nas capitais de 26 estados e do Distrito Federal.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

