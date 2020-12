Aplicativo gratuito disponibiliza simulado de espanhol para o Enem

Idioma aparece no primeiro dia de aplicação do exame

Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, e que escolheram espanhol como língua estrangeira como opção de idioma, podem treinar as questões da prova por meio do aplicativo “Simulado de Espanhol”.

Disponível baixar gratuitamente no Google Play, a ferramenta foi elaborada pelo Escritório de Educação da Embaixada da Espanha e apresenta cerca de cem questões, com o apoio da Assessoria de Relações Internacionais (ARInter) do Centro Paula Souza (CPS).

Participaram da fase de testes os estudantes da Escola Técnica Estadual (Etec) de Franco da Rocha, que que foram avaliados pelo app. Para alcançar uma boa pontuação no idioma é preciso compreensão textual, que são abordadas também em charges e tirinhas, além de domínio semântico e lexical.

A prova de espanhol do Enem aparece no primeiro dia de prova dentro do caderno de linguagens, que também contempla as matérias de língua portuguesa, artes, educação física, literatura, e tecnologias da informação e comunicação. Além dessa área, no primeiro dia de provas do Enem os participantes deverão responder questões de ciência humanas e desenvolver a redação.

Bolsa de estudo para aprender espanhol

Quem gosta do idioma espanhol e quer aprender essa Língua pode pleitear uma bolsa de estudo para aprender a língua com o Educa Mais Brasil. O programa de inclusão educacional privado atua em parceria com diversas instituições de ensino em todo o território nacional, possibilitando descontos que podem chegar a até 70% na modalidade presencial ou ensino a distância (EaD).

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

