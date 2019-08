Projéteis lançados pela Coreia do Norte são de curto alcance

Mísseis atingiram altitude de 30 quilômetros, diz Coreia do Sul

O Estado-Maior das Forças Armadas da Coreia do Sul declarou que dois projéteis foram lançados por volta das 8h01 e 8h16, hora local, nesta sexta-feira (16), da província de Gangwon, na Coreia do Norte. Eles voaram cerca de 230 quilômetros de distância e atingiram uma altitude de aproximadamente 30 quilômetros.

Uma fonte ligada às forças militares sul-coreanas acredita que os projéteis sejam mísseis balísticos de curto alcance.

Ainda segundo a mesma fonte, dados sobre distância e altitude do voo dão suporte à suposição de que os projéteis sejam mísseis de curto alcance. Acrescenta que, no entanto, é necessário realizar análises mais detalhadas.

Diálogo

Pyongyang informou que não tem nenhuma intenção de estabelecer um diálogo com Seul depois de o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, ter feito um apelo para uma cooperação econômica.

O comitê norte-coreano para a Reunificação Pacífica da Coreia divulgou declaração, por meio da agência estatal de notícias do país, sobre o discurso que Moon havia dado no dia anterior.

Moon pediu cooperação econômica entre as Coreias e que as negociações sobre desnuclearização entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte sejam retomadas.

A declaração norte-coreana criticou Moon por propor um diálogo no exato momento em que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão realizando exercícios militares conjuntos. Os exercícios entre os dois países devem ser concluídos na próxima terça-feira (20).

Pyongyang denunciou as simulações, referindo-se a elas como ensaio para um ataque à Coreia do Norte.

Ainda segundo a declaração, Moon foi descrito como uma pessoa insolente, e a expectativa da Coreia do Sul de que o estabelecimento de um diálogo bilateral ocorra de forma natural seria um sonho.

*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão).

Via EBC

