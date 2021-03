Suplementos que auxiliam no stress: conheça os principais

A ansiedade e o stress atingem, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 90% da população mundial nos dias de hoje. Seja por fatores pessoais, profissionais ou até externos, como a atual pandemia que o mundo vem enfrentando, é cada vez mais comum ver pessoas com sintomas físicos e psicológicos deste mal.

Entre os indícios mais comuns de que a pessoa está estressada estão: dores pelo corpo, tontura, irritabilidade, problemas dermatológicos, alterações de pressão arterial, transtornos alimentares e baixa imunidade. Ou seja, o problema pode afetar diversos campos do corpo, resultando em queda de qualidade de vida e bem-estar geral.

Quem lida com o stress diariamente encontra nos suplementos um grande aliado. Esses produtos, produzidos em sua maioria a partir de ervas, plantas e extratos naturais, auxiliam no combate aos sintomas e na regulação de uma vida saudável.

Exemplo disso é a passiflora, um calmante totalmente natural que trata distúrbios do sistema nervoso. O suplemento – originário da flor do maracujá – está entre os mais indicados para reduzir stress e ansiedade e contém nutrientes responsáveis por desenvolver calma e relaxamento no corpo.

As vitaminas do complexo B também são bastante recomendadas para vencer o problema. Isso porque, como são essenciais para o desenvolvimento do sistema nervoso, aliviam sintomas de estresse, ansiedade, irritabilidade, insônia, depressão e fadiga.

Já a ocitocina, também conhecida como hormônio do amor, possui ação direta no controle do cortisol, o hormônio do estresse. O que significa que, com sua suplementação, é possível relaxar e aliviar a tensão antes ou após eventos estressantes.

A rhodiola rosea, ou raiz de ouro, é outro suplemento de grande relevância para aqueles que buscam se livrar do stress. Com princípios ativos potentes, a planta age na estimulação do transporte dos precursores da serotonina, diminuindo assim os níveis de estresse, ansiedade, e amenizando os sinais da depressão.

Celso Martins

