Maranhão recebe 600 mil testes rápidos contra covid-19

A capital do Maranhão, São Luís, e as cidades vizinhas receberão cerca de 300 mil doses a mais de vacinas contra o novo coronavírus (covid-19). O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao desembarcar em São Luís, na tarde deste domingo (23). O ministro embarcou para a cidade para acompanhar o envio 600 mil de testes rápidos para identificar possíveis casos da variante indiana de covid-19 na cidade de São Luís.

“Ontem eu conversei com o prefeito Eduardo e ele fez um pleito muito justo que era ampliar a cobertura de vacinas na capital e cidades da ilha e isso foi acatado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI)”, disse Queiroga.

A presença da nova cepa, a B.1.617.2, foi confirmada no estado na quinta-feira (20), quando seis casos foram detectados entre 24 tripulantes do navio MV Shandong Da Zhi, que veio da China e está em isolamento no Maranhão.Seis pessoas a bordo do navio testaram positivo – Min. da Saúde

O paciente internado em São Luís infectado com a variante indiana do novo coronavírus, chamada de variante B.1.617.2, apresentou piora e precisou ser intubado.

“A SES comunica, ainda, que os 23 tripulantes embarcados no navio estão assintomáticos e seguem em quarentena. Quanto ao único tripulante internado em Unidade de Terapia Intensiva no hospital da rede privada, em São Luís, o último boletim confirma que permanece com quadro clínico grave”.

Além disso, o ministro disse que já foi implementada a vacinação de todos os portuários e aeroportuários do Brasil. O ministro disse ainda que o kits ajudarão a monitorar a possibilidade de transmissão comunitária da variante indiana do novo coronavírus.

“Todos estamos atentos em relação à variante indiana para que ela não tenha uma transmissão comunitária”, disse Queiroga.

EBC

