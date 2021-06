Correios reajustam preços de tarifas de serviços postais

Os Correios reajustaram o preço das tarifas de serviços postais nacionais e internacionais. O aumento médio, calculado com base na inflação do ano anterior, foi de 4,29%.

A tabela de preços varia de acordo com o peso do produto, país e a localização de envio e destino. A mudança nos valores acontecerá nos serviços de telegrama, carta, malote e também no franqueamento autorizado de cartas (FAC). Já os serviços de encomenda como Sedex, mala direta e entrega econômica não passaram por reajuste.

Para cartas e o aerograma nacional de até 20 gramas, o preço subiu para R$ 2,20. Já o telegrama nacional feito pela internet custa R$ 8,9 por página e o fonado, R$ 10,74. As correspondências internacionais enviadas de forma econômica passaram a R$ 1,74.

*Com supervisão de Raquel Rodrigue

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...