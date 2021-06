Fiocruz recebe insumo para a produção de 6 milhões de doses da vacina

A Fiocruz recebe neste sábado (12) mais um lote de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção da vacina contra a covid-19. O insumo deverá desembarcar no final da tarde no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro.

Segundo a Fundação, os insumos são suficientes para a produção de cerca de 6 milhões de doses. E a aceleração da entrega dessa remessa vai permitir a continuidade da produção da vacina e as entregas semanais ao Programa Nacional de Imunizações até 10 de julho.

A vacina produzida na Fábrica de Bio-Manguinhos atualmente é fabricada com o Ingrediente Farmacêutico Ativo importado da China. Mas a Fundação começa ainda este mês o processo de fabricação do IFA nacional, que faz parte do acordo de transferência de tecnologia com a Farmacêutica AstraZeneca.

A produção precisa cumprir uma série de etapas, com lotes de testes e validação que duram alguns meses. A previsão é que as primeiras doses 100% nacionais da vacina Fiocruz contra a covid-19 sejam entregues em outubro ao Programa Nacional de Imunizações.

Nesta sexta-feira (11), a Fiocruz entregou 2,7 milhões de doses da vacina ao Programa Nacional de Imunizações, das quais 137 mil foram para o Estado do Rio de Janeiro, onde está sediada a Fundação. No total, já foram entregues ao PNI 53,8 milhões de doses.

Edição: Roberto Piza / Alessandra Esteves

EBC

