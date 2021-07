Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 75 milhões

Próximo sorteio será no sábado



Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.390 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite dessa quarta-feira (14) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, no sábado (17), é de R$ 75 milhões. As dezenas sorteadas foram: 09 – 13 – 20 – 22 – 32 – 56.

A quina registrou 102 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar R$ 48.643,77. A quadra teve 7.787 apostas vencedoras. Cada apostador receberá R$ 910,24.

As apostas para o concurso 2.391 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

EBC

