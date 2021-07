Bombeiros de SP tentam bloquear fogo para proteger restante da Cinemateca

Incêndio começou em galpão com 1.000 metros quadrados. Bombeiros tentam impedir que fogo se alastre para os demais galpões



Mariana Zylberkan

O porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo afirmou mais de 50 profissionais da corporação e 15 viaturas estão empenhados em tentar conter o fogo e impedir a propagação para outras áreas da Cinemateca, na Vila Leopoldina, na zona oeste da capital paulista.

O fogo começou por volta das 18h desta quinta-feira (29/07), segundo os Bombeiros, na parte superior de um galpão com 1000 metros quadrados.

“O prédio da Cinemateca tem 9 mil metros no total. Estamos tentando segurar o fogo para não atingir os outros galpões”, afirmou major Palumbo.

De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o material existente no galpão – como filmes, livros e outros documentos – favorecem a propagação rápida das chamas.

Não houve registro de vítima até o momento, segundo o representante dos bombeiros.

O secretário de cultura do governo, Mário Frias, informou em seu twitter que solicitou perícia no local, para investigar a causa do incendio: “Já solicitei a perícia da Polícia Federal, que irá tomar as devidas providências para verificar se o incêndio na Cinemateca foi criminoso ou não. Tenho compromisso com o acervo ali guardado, por isso mesmo quero entender o que aconteceu.”

