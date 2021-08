Pesquisadores da educação são público-alvo de seleção do Instituto Ayrton Senna

Iniciativa vai selecionar pesquisas sobre os impactos da pandemia na educação

Após quase dois anos de escolas fechadas e aulas remotas, aos poucos, as instituições de ensino tentam retoma as aulas presenciais, porém, ainda encontram desafios. Para aprofundar os conhecimentos sobre os impactos da pandemia na educação e propor soluções, o Instituto Ayrton Senna e a Rede Nacional de Ciência para a Educação (Rede CPE) vão apoiar dois projetos de pesquisa sobre esse assunto.

O edital vai contemplar um estudo sobre a avaliação internacional (qualitativa e quantitativa) de perdas na educação durante a pandemia de Covid-19; e uma pesquisa com objetivo de realizar um levantamento internacional de propostas de superação das perdas na educação, desde políticas públicas até estratégias de sala de aula.

Com o projeto espera-se propor alternativas de atuação mais eficaz no retorno às aulas e na aprendizagem efetiva dos estudantes, levando a uma melhoria das práticas de ensino, aprendizagem e políticas educacionais e públicas.

De acordo com o edital, os participantes terão direito a recursos, estando inclusas todas e quaisquer despesas que o pesquisador venha a ter, necessárias à execução integral do projeto, incluindo, sem se limitar, à aquisição de materiais e equipamentos, e contratação de prestadores de serviços. Os valores serão repassados parceladamente de acordo com as necessidades dos projetos aprovados, a critério dos organizadores e de acordo com as entregas programadas.

As inscrições podem ser feitas até 22 de agosto, com o preenchimento de um formulário no Google Docs. Para participar é preciso ser pesquisador de qualquer área do conhecimento com relevante produção científica na educação; pesquisador associado à Rede Ciência para Educação (CpE); ou profissional com experiência e produtividade científica compatíveis com a liderança de um projeto de pesquisa.

Conforme o edital, a divulgação dos selecionados da pré-seleção e abertura de submissão dos projetos detalhados para segunda etapa ocorrerá no dia 27 de agosto, a divulgação dos resultados da seleção da segunda etapa será em 20 de outubro e as atividades devem iniciar em 21 de outubro de 2021.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

