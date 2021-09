Conheça os benefícios do nutriente colina, encontrado no ovo

Rafael Coelho

Olá, internautas que acompanham a coluna Saúde e Bem-estar

Ovo é o segundo alimento mais nutritivo que existe. Só perdendo para o leite materno. Um dos nutrientes do ovo é a colina, vitamina pertencente ao complexo B e que tem papel importante para que o organismo funcione bem. A colina é vitamina integrante dos fosfolipídios, estruturas essenciais na composição de membranas celulares e da fosfatidilcolina, também faz parte dessas membranas. Atua na sinalização celular, no metabolismo e no transporte de lipoproteínas, o nutriente auxilia na formação da esfingomielina, substância que forma a bainha de mielina, uma composição importantíssima que envolve o neurônio e fundamental para a transmissão de impulsos nervosos. O nutriente também é precursor da acetilcolina, o neurotransmissor responsável pela manutenção da memória em pessoas com idades avançadas, controle da respiração, frequência cardíaca e atividades musculares.

DEMÊNCIA – Estudos de longo prazo demonstram que dietas ricas em colina geram satisfatórios resultados para funções do cérebro humano. Foram identificadas melhoras significativas em testes de memória e baixos índices de alterações cerebrais associadas à demência.

Dietas alimentares que incluem a vitamina, presente nos ovos, estão diretamente associadas ao aumento do foco em atividades intelectuais, como os estudos, e em maior animação e disposição para a prática de exercícios físicos. A colina é ainda matéria-prima para um composto químico muito saudável: a betaína, componente importante para o metabolismo de carbono e para a redução dos níveis de homocisteína no sangue. A descoberta foi muito importante, pois esta substância é um marcador inflamatório, relacionada a doenças cardiovasculares. A colina também tem papel importante para a saúde do fígado.

Veja também:

Canal Futura abre seleção para oficina de produção para TV

Governo do Amapá confirma 3 casos da variante Delta; pacientes estão vacinados e não tiveram agravamento

Projetos de bioeconomia amazônica podem concorrer a prêmio de até R$ 30 mil

GESTANTES – Os benefícios do nutriente se estendem às gestantes. O aumento da ingestão da colina durante o período da gravidez reduz o risco de defeitos no fechamento do tubo neural, o que promove o desenvolvimento do hipocampo do feto. Isso diminui a possibilidade de bebês desenvolverem hipertensão e diabetes ao longo da vida adulta. O consumo de um a dois ovos por dia (126 a 250mg) melhora a ingestão da colina

-O ovo previne o envelhecimento precoce. …

-A gema é supernutritiva. …

-A clara é fonte de proteína pura. …

-O ovo é aliado da pele, unhas e cabelo. …

-O ovo dá saciedade.

O ovo é fonte de proteína. Não pode faltar no cardápio. Coma ovo de todo jeito: cozido, mexido, frito com um pouquinho de água para não grudar na frigideira. O conserve na geladeira e lave antes de quebrá-lo. Também observe se não tem nenhuma rachadura na sua casca. Todo cuidado com a salmonela é pouco.

Veja mais na Folha de Pernambuco

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado