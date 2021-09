Globo e Autodesk selecionam estudantes para cursos gratuitos de Design

Há vagas para 3D Motion Design, Modelagem e Animação; inscrição é até 5/10

A Globo, em parceria com a Autodesk – líder global em tecnologia de projetos e criação – está oferecendo cursos gratuitos de 3D Motion Design e de 3D Modelagem e Animação, realizados pela Area Z. As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de outubro com o preenchimento de um formulário do respectivo curso que tem interesse no site http://www.areaz.com.br/globo-autodesk.

Os cursos gratuitos da Globo e Autodesk são voltados para estudantes de Design, Desenho Industrial, Comunicação Visual, Artes Plásticas, Design Gráfico, Publicidade, Arquitetura, Belas Artes, Design de Games e Cinema.

Estão sendo oferecidas 40 vagas disponíveis divididas em 02 cursos com início em outubro. A seleção dos alunos acontecerá mediante análise de currículo e interesse nas vagas. Para participar, é necessário ter conhecimentos básicos em Pacote Adobe, 3Ds Max e Maya, Informática, além de possuir computador e acesso à internet.

A iniciativa tem como objetivo capacitar os participantes para atuar com animação 3D para vídeo, criar vinhetas animadas, aberturas de programas, ilustrações 3D e reconstituições. Todos os participantes receberão certificados da Autodesk e da Globo, reconhecidos internacionalmente, além de entrarem para o banco de talentos da emissora.

O processo de aprendizado será totalmente on-line, dividido em videoconferência ao vivo com o professor, exercício semanal proposto para desenvolvimento, apoio técnico e reunião para dúvidas e reforço em grupo.

Com duração de 14 semanas, as turmas de 3D Motion Design começam em 13 de outubro e terão aulas às quartas-feiras, de 19h às 21h. Já as aulas de 3D Modelagem e Animação têm início em 14 do mesmo mês, com aulas às quintas, de 19h às 21h.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

