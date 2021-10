Economia

Novo limite para Pix noturno passa a valer a partir de hoje

04/10/2021 – 08:29

Para reduzir os casos de sequestros e roubos que acontecem durante a noite, as instituições financeiras têm até esta segunda-feira (4) para estabelecer o limite de R$ 1 mil para as transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã. É bom lembrar que, as empresas não serão afetadas pela medida.

A limitação das transações físicas havia sido anunciada em agosto pelo Banco Central, a pedido das próprias instituições financeiras.

O teto de R$ 1 mil para as operações noturnas vale tanto para o Pix, sistema de pagamento instantâneo, como para transferências via TED, DOC, pagamentos de boletos e compras com cartões de débitos, que também passarão a obedecer a esse limite.

No entanto, o cliente poderá alterar os limites das transações por meio dos canais de atendimento eletrônico das instituições financeira. Os aumentos passam a ser efetivados por pelo menos 24 horas após o pedido, em vez de concedidos instantaneamente, como fazem alguns bancos.

*Com informações da Agência Brasil

