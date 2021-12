Quarta de Arte da Pleta apresentará hoje, o especial de Ano Novo em Macapá

A Quarta de Arte da Pleta e o Coletivo Juremas realizam hoje, 28, com o apoio do, do Movimento Desclassificáveis, Cine Perifa, Estúdio Tatto Naldo Amaral, e Barracão da Tia Gertrudes, o especial de Ano Novo. O evento conta com patrocínio do Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Cultura (SECULT).



O evento será gratuito e aberto à comunidade. Acontecerá no Bunker Desclassificáveis, a partir das 18h e será recheado de música, poesia, e dança. O especial de Ano Novo, apresentará diversos espetáculos: Ana Anspach e “A Trilha do Mar”; Carla Nobre e “Águias e Serpentes”; Andreia Lopes e “Vozes da Pleta”; Barbara Primavera e “Quem me Benze”, e Claudia Flordmaria e “Cheiro de Amor”.

Participação especial nas performances poéticas: Ton Rodrigues, Laura do Marabaixo, Fernando Moura, Fernanda Canora, Mario Neilton, Negra Áurea e Hayam Chandra.



As atrações musicais serão: a rapper Yanna MC e “Empoderamento da Mulher Nortista”; Edu Gomes e “Noites em Claro” e Fernada Canora e “Mulher é Força e luz”. O cenário ficará a cargo de Tonny Silo e a fotografia de Ray Amorim.



Serviço:

Especial de Ano Novo – Cabaré da Resistência

Dia: Hoje – 28/12

Hora: pontualmente às 18h

Local: Barracão da Tia Gertrudes/ Bunker Desclassificáveis

Endereço: Av. Duque de Caxias, n. 1203 – Santa Rita

