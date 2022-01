Entre dois mundos explora o maior best seler de todos os tempos: a Bíblia

No programa de hoje Geraldo Campetti conduz uma conversa com a psicóloga Elzi Nascimento e a pedagoga Elzita Melo a respeito do livro mais vendido, estudado e conhecido mundialmente, a Bíblia tem seus escritos antes e depois de cristo e traz muitos conhecimentos ainda não compreendidos.

