Polícia Militar do Amapá realiza terceira dose da vacinação contra Covid-19

A Polícia Militar do Amapá, através da Diretoria de Saúde (DSau), realiza a Campanha de Vacinação contra COVID 19 e Tríplice Viral. A ação é destinada aos policiais militares que completaram o 4º mês da segunda dose de COVID 19 e aos que não se vacinaram com a tríplice viral.A vacinação vai acontecer nos dias 19 e 20 de janeiro das 9h às 12h no Auditório da Polícia Militar do Amapá, no Comando Geral.Os militares que preenchem os requisitos devem comparecer ao local com o cartão de vacinação.Diretoria de Comunicação da PM-AP

