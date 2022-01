Rayssa Leal supera Pâmela Rosa na última volta e conquista o título do STU de Criciúma

Ela é impossível! Em uma disputa ponto a ponto, a skatista Rayssa Leal venceu as rivais e conquistou o título da 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Street Skate. Com um somatório de 15.24, a fadinha derrotou Pâmela Rosa, que ficou com 14.08, e levou mais um troféu para casa.

Por muito pouco que a Pâmela, a atual campeã mundial, não leva o título para casa. Na última bateria, ela acertou uma bela manobra e levou um 4.82 dos juízes, assumindo a liderança. Caso Rayssa não acertasse a manobra, era ela que ficaria com título.

RAYSSA LEAL É CAMPEÃ! 🏆🛹



🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️



A 1ª etapa do Circuito Brasileiro, em Criciúma, é delaaaaaa!



🥇 @rayssaleal 🧚‍♀️- 15.24

🥈 @Pamelarosaskt 🌹- 14.08

🥉 Gabi Mazetto – 9.38



Se aos 13 anos ela já era fantástica, aos 14 tá melhor ainda!

Mas, a medalhista olímpica mostrou todo seu talento e tirou um 4.32. As notas dela já eram maiores em comparação a adversária, então, levou o troféu do STU.

Gabi Mazetto completou o pódio da competição com um 9.38. As chances de título na última bateria eram bem pequenas, e acabou zerando após errar a manobra.

Ao contrário do que aconteceu no último sábado (15), as skatistas não sofreram com a chuva. A competição precisou ser paralisada mais de uma vez ontem pelo fato da pista estar molhada. Hoje, o céu estava aberto e as skatistas tiveram que encarar o sol.

Competição Masculina

No masculino, a taça ficou nas mãos de Lucas Rabelo, que dominou a competição e conquistou o título com sobras. Prova disso é que ele foi para a última volta com a medalha de ouro no peito.

Com um belo repertório de manobras, conseguiu a maior pontuação do fim de semana: 8,81. Na última volta, já com o título garantindo, Lucas tentou uma sequência super difícil mas foi para o chão.

