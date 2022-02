Sisu 2022: programa terá 221,7 mil para universidades públicas no primeiro semestre

Inscrições começam a partir do dia 15 de fevereiro

O primeiro semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terá 221,7 mil vagas distribuídas nos mais de 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior. Os números oficiais foram divulgados ontem (01) pelo Ministério da Educação (MEC). Os interessados podem se inscrever a partir do dia 15 de fevereiro. O prazo encerra no dia 18 do mesmo mês.

Conforme informou a pasta, mais de 84,5% das vagas são para instituições federais (universidades e institutos). Até o fim das inscrições, é possível consultar a modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Também será possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das 125 instituições ao Sisu.

Uma outra novidade do programa anunciada na última sexta feira (28) foi a alteração no cronograma do Sisu 2022.1 a partir do período destinado para matrícula dos estudantes selecionados. O período para os selecionados na chamada única terminaria no dia 28 de fevereiro. Com a mudança, o prazo se estenderá até o dia 8 de março. O período de inscrição para o Sisu não foi alterado. Os estudantes podem se inscrever para o Sisu gratuitamente pela internet. O resultado sairá no dia 22 de fevereiro.

Com a prorrogação, os candidatos terão mais tempo para providenciar a documentação exigida pelas instituições de ensino para efetuar a matrícula. A mudança alterou, também, os prazos para manifestar interesse em participar da lista de espera do Sisu, que passa a ser de 22 de fevereiro a 8 de março, e para a convocação por meio da lista de espera, que ocorrerá a partir do dia 10 de março.

O Sisu é o processo seletivo que possibilita que estudantes ingressem em universidade pública com base na nota do Enem. Nessa seletiva, os candidatos são contemplados em ordem classificatória de acordo com a nota no exame. A estudante Beatriz Santos, 18 anos, fez o Enem pela primeira vez em 2019, com a intenção de conhecer a prova e testar seus conhecimentos. Dessa vez, ela pretende usar o desempenho para tentar ingressar no curso de Jornalismo. “Estou super ansiosa para o resultado do Enem e mais nervosa ainda para as inscrições do Sisu”, relata.

Novo Cronograma do Sisu

Inscrições: 15 a 18 de fevereiro;

Resultado: 22 de fevereiro;

Matrícula: 23 de fevereiro a 8 de março.

Bolsas de estudo para faculdade

Quem não conseguir ser contemplado no Sisu pode continuar com o sonho de estudar, através de bolsas de estudo disponibilizadas por programas de inclusão educacional de iniciativas privadas, como o Educa Mais Brasil. O programa oferece bolsas para todas as modalidades de ensino, incluindo graduação, com até 70% de desconto para cursos presenciais e a distância, em parceria com milhares de instituições de ensino de todo o país. As inscrições podem ser feitas ao longo de todo o ano e não precisa de nota do Enem ou comprovante de renda. Por não se tratar de financiamento e, sim, de bolsa de estudo, após o término do curso não é preciso pagar nada.

