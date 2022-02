Acerte na decoração da empresa e melhore a experiência do cliente

Uma decoração adequada para a empresa pode fazer muita diferença para melhorar a experiência de compra do cliente, contribuindo assim para o sucesso das vendas!

Embora nos últimos anos tenha crescido de forma significativa a preocupação das empresas com seu ambiente virtual, ainda é muito grande o número de empresas que funcionam somente em ambientes físicos.

E mesmo aquelas que trabalham de forma híbrida, ainda fazem questão de apostar no contato físico com seu cliente. E, uma das maneiras de continuar atraindo esse público que gosta de tocar antes de comprar, por mais estranho que soe, é através da decoração!

Se você é daqueles que reconhece a importância de uma boa ornamentação para seu negócio, mas não sabe muito bem por onde começar a decorar sua empresa para atrair mais clientes, confira as dicas que separamos.

O poder de atração da boa aparência

Existem algumas expressões que demonstram bem o poder que a boa aparência tem de chamar nossa atenção. Frases como “comprar o livro pela capa”, mostra bem como, a nossa primeira impressão está muito ligada ao que vemos.

Mas, o que isso tem a ver com empresas? Muito! Geralmente as pessoas são atraídas por empresas que apresentam uma boa estética, independente de qual seja o estilo.

E, o que caracteriza esses locais é que eles são, de maneira geral, bem organizados. Ou seja, eles não são visualmente poluídos (não possuem muitas cores, nem são muito cheios).

Contudo, vale lembrar que, somente a boa aparência não sustenta um negócio. Mas, se sua empresa estiver em dia com a decoração, já tem meio caminho andado para atrair o consumidor.

Demonstre a personalidade da sua empresa pela decoração

Sua marca é sua identidade e este quesito deve estar bem expresso também na ornamentação da sua empresa. Ou seja, antes de escolher a decoração da sua empresa, você deve levar em conta a personalidade da sua marca.

Empresas com características mais joviais, ligadas à tecnologia, por exemplo, deverão trazer elementos mais modernos e que remetem a esse estilo em sua decoração.

Já as empresas com personalidade mais tradicional ou mais séria, como escritórios de contabilidade ou advocacia, por exemplo, devem optar por uma decoração mais sóbria, com cores menos vibrantes e ornamentos adaptados à identidade deste tipo de negócio.

Ou seja, além de ser atrativa, a decoração da sua empresa deve ser entendida como um elemento a mais na promoção e fortalecimento da sua marca, demonstrando seus valores e reforçando a sua identidade visual.

Algumas dicas para acertar da decoração da sua empresa

Agora que você sabe a importância da decoração da empresa para atrair clientes e como ela deve ser pensada para fortalecer sua marca, seguem algumas dicas práticas para você escolher os melhores elementos para ornamentar seu estabelecimento comercial.

Vale salientar que, as dicas a seguir podem ser tranquilamente adaptadas à realidade do seu negócio, independente do tamanho das suas dependências. Ou seja, elas podem ser adotadas por quem quer abrir um negócio ou mesmo por quem já tem o seu negócio há muitos anos. Confiras as nossas dicas!

Atenção às cores

Se sua empresa já tem uma identidade visual, é meio caminho andado para decidir as cores que irão prevalecer no seu ambiente. Isso porque, conforme já falamos, a sua decoração deve reforçar a sua marca.

Assim, a escolha das cores é o primeiro passo a ser decidido em uma decoração, pois, além de reforçar a identidade da marca, as cores usadas também serão decisivas para outro passo importante que é a escolha da mobília.

Relembrando o que já comentamos no item anterior: uma pintura vibrante passa uma imagem de modernidade e jovialidade, enquanto as cores claras deixam o ambiente com um ar mais sério, como uma clínica médica, por exemplo.

Invista em móveis adequados

A identidade da sua empresa também pode ser demonstrada através da mobília. Para passar uma imagem de um estabelecimento mais conservador, o ideal é investir em móveis com características mais antigas e de cores neutras, combinando com as tonalidades das paredes.

Se você deseja o efeito contrário, ou seja, mostrar mais alegria e modernidade, deve utilizar móveis mais modernos, como os geométricos e de cores mais vibrantes.

Capriche nos espaços para espera

Finalmente, um dos mais importantes é o espaço decorado para o cliente e também para o funcionário, fazerem uma pausa ou aguardar atendimento.

O cliente deve se sentir acolhido pela empresa e para isso necessita de uma decoração que traga conforto. Nesse espaço é recomendado que se evitem as cores muito vibrantes, pois cientificamente é apontado que isso deixa uma pessoa agitada.

O conforto dos funcionários também deve ser pensado. Afinal, são eles que devem estar dispostos para atender bem o cliente e garantir que a boa imagem do seu negócio não fique apenas na aparência.

Conclusão

Você deve ter percebido como a decoração adequada pode fazer diferença para o seu negócio. Nesse sentido, fique tranquilo ao dispor um capital para essa finalidade. Afinal, isso não deve ser considerado um gasto a mais e sim um investimento que, com certeza trará retorno positivo para suas vendas.

Alguns livros de empreendedorismo e negócios trazem excelentes dicas e nos dizem por onde começar a partir da experiência de grandes líderes do mercado. Por isso, uma ótima alternativa é ler todos eles, ou o máximo que você conseguir, e depois fazer anotações de tudo aquilo que você pode colocar em prática.

