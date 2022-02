Amapá registra 95 novos casos e 4 mortes por Covid-19 nesta segunda (14)

O Governo do Amapá atualiza nesta segunda-feira, 14, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 159.244 casos confirmados, 685 em análise laboratorial e 967.205 doses de vacinas aplicadas em todos os 16 municípios do estado. Os testes também descartaram 155.375 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 95 novos casos confirmados, sendo 47 em Macapá, 26 em Santana, 4 em Mazagão, 1 em Pedra Branca, 2 em Porto Grande, 2 em Vitória do Jari, 8 em Cutias e 5 em Calçoene.

Óbitos

O boletim de hoje traz o registro de 4 novos óbitos, sendo todos no município de Macapá.

As vítimas foram:

Um homem de 97 anos, hipertenso e diabético, faleceu no dia 3 de fevereiro de 2022, em Macapá.

Um homem de 83 anos, sem comorbidades, faleceu no dia 3 de fevereiro de 2022, em Macapá.

Um homem de 41 anos, sem comorbidades, faleceu no dia 31 de janeiro de 2022, em Macapá.

Uma mulher de 91 anos, com demência avançada, faleceu no dia 13 de fevereiro de 2022, em Macapá.

As mortes estavam sob investigação epidemiológica desde a data do ocorrido.

Assim, o Amapá chega a 2.082 óbitos nos 16 municípios. (Macapá: 1.547/ Santana: 216/ Laranjal do Jari: 97 / Mazagão: 24 / Oiapoque: 52 / Pedra Branca do Amapari: 14 / Porto Grande: 29/ Serra do Navio: 5 / Vitória do Jari: 28 / Itaubal: 3 / Tartarugalzinho: 19 / Amapá: 13 / Ferreira Gomes: 7 / Cutias do Araguari: 7 / Calçoene: 15/ Pracuúba: 6).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 121.975 pessoas. (Macapá 60.667/ Santana 21.040/ Laranjal do Jari 9.056/ Mazagão 3.252/ Oiapoque 6.522/ Pedra Branca 3.889/ Porto Grande 2.566/ Serra do Navio 1.708/ Vitória do Jari 4.155/ Itaubal 543/ Tartarugalzinho 1.863/ Amapá 1.415/ Ferreira Gomes 1.971/ Cutias do Araguari 1.005 / Calçoene 1.926/ Pracuúba 397).

Vacinação

O Governo do Amapá já distribuiu 1.329.717 doses de vacinas contra a covid-19 para os 16 municípios. Destas, foram aplicadas 967.205 doses.

No Amapá, a população vacinável é de 781.594 pessoas. Deste total, até a última atualização, 66,57% receberam a primeira dose da vacina e 57,03% foram imunizadas com a 2ª dose, dose única, dose de reforço e adicional.

Dos 159.244 casos confirmados:

• Macapá: 82.108

• Santana: 30.229

• Laranjal do Jari:10.845

• Mazagão: 3.928

• Oiapoque: 7.265

• Pedra Branca: 3.962

• Porto Grande: 3.475

• Serra do Navio: 1.815

• Vitória do Jari: 4.351

• Itaubal: 830

• Tartarugalzinho: 2.296

• Amapá: 1.863

• Ferreira Gomes: 2.065

• Cutias do Araguari: 1.093

• Calçoene: 2.614

• Pracuúba: 505

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 844, sendo:

• Macapá: 472

• Santana: 1

• Laranjal do Jari: 0

• Mazagão: 31

• Oiapoque: 0

• Pedra Branca: 0

• Porto Grande: 6

• Serra do Navio: 6

• Vitória do Jari: 0

• Itaubal: 5

• Tartarugalzinho: 327

• Amapá: 0

• Ferreira Gomes: 0

• Cutias do Araguari: 0

• Calçoene: 1

• Pracuúba: 0

Isolamento Hospitalar

O número de pessoas com covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 84 pacientes, sendo 76 confirmados e 8 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 64 estão no sistema público (31 em leito de UTI / 33 em leito clínico) e 12 estão na rede privada (9 em leito de UTI / 3 em leito clínico).

Os 8 casos suspeitos estão na rede particular, todos em leito clínico.

Com isso, o percentual de ocupação dos leitos voltados para o atendimento da covid-19 no Amapá é de 30,77% considerando as redes pública e privada.

Em isolamento familiar: 35.111

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...