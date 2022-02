Acre tem mais de 2,5 mil empresas fechadas no segundo ano da pandemia

MANAUS – O Acre encerrou 2021 com o registro do fechamento de mais de 2,5 mil empresas, em todo o Estado, no segundo ano de pandemia da Covid-19. O número representa um aumento de 25% do total registrado em 2020, quando foram fechadas duas mil empresas, segundo dados do Mapa de Empresas, plataforma digital do Ministério da Economia.

O Mapa de Empresas é uma ferramenta disponibilizada pelo Governo Federal que fornece indicadores relativos ao quantitativo de empresas registradas no País e ao tempo médio necessário para abertura de empresas.

Os números representam a soma do levantamento feito pela plataforma, nos três quadrimestres do ano. Em números totais, foram fechadas 2.513 empresas, no ano passado, em contrapartida às 8.277 que foram abertas no mesmo período. Em 2020, o número de empresas abertas foi menor 17%, com 6.807 novos CNPJs.

Tempo médio de abertura de empresas

O levantamento mostra, ainda, os Estados com maiores tempos de abertura de empresas no terceiro quadrimestre de 2021. Nesse ranking, com as cinco Unidades Federativas, onde abrir uma empresa demora mais, entre as etapas de viabilidade e registro, o Acre está em quarto lugar com tempo médio de abertura de

empresas de 2 dias e 18 horas. Em relação ao terceiro trimestre de 2020, esse tempo médio diminuiu 17 horas.

A viabilidade é o tempo médio em que o município e a Junta Comercial confirmam a possibilidade de a empresa se estabelecer no endereço indicado e usar o nome empresarial escolhido, e da etapa do registro, em que a Junta Comercial arquiva os documentos de constituição da empresa e lhe fornece o número do CNPJ, gerado pela Receita Federal.

O Acre ficou atrás de Estados como Bahia, no topo do ranking, Amapá e Rio Grande do Sul. Na Bahia, leva, em média, 4 dias e 22 horas para concluir o processo. Os Estados estão acima da média nacional, de 2 dias. Já no Amapá, esse tempo médio é de 2 dias e 18 horas.

Amazônia x Brasil

Apesar de ter, assim como o Acre, um dos maiores tempos médios de abertura de empresas, o Amapá, também na Amazônia, foi o que apresentou o maior crescimento percentual de empresas abertas em 2021, com aumento de 40,9% em relação ao ano de 2020. Em 2021, foram abertas 8.851 empresas, sendo que 2.345 foram fechadas.

A nível nacional, no ano de 2021, foram abertas 4.026.776 empresas, um recorde histórico que representa um aumento de 19,7% em relação ao ano anterior. No mesmo período, foram fechadas 1.410.870 empresas, aumento de 34,6% quando comparado com 2020. Os resultados revelam um saldo positivo de 2.615.906 empresas abertas em 2021, com um número total de 18.915.002 empresas ativas.

