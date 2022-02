“Somos solidários à Rússia”, diz presidente Bolsonaro em encontro com Vladimir Putin

“Espero que nosso encontro seja produtivo”, destacou o presidente russo; líderes falaram sobre diplomacia e comércio

Jair Bolsonaro (PL) foi recebido por Vladimir Putin no Kremlin, em Moscou, nesta quarta-feira (16). Na sede do governo local, os presidentes do Brasil e da Rússia conversaram sobre as relações diplomáticas dos dois países e sobre o comércio entre as nações.

Ao se colocar à disposição, Bolsonaro afirmou que “somos solidários à Rússia. Temos a colaborar em várias áreas: defesa, petróleo e gás, agricultura.” O chefe do Executivo brasileiro completou que sua viagem é um “retrato para o mundo de que nós podemos crescer muito”.

“É uma alegria receber o presidente Bolsonaro nesta primeira visita à Rússia. Nós trabalhamos ativamente nos fóruns internacionais e, apesar de todas as restrições no ano passado, o crescimento do nosso comércio bilateral registrou uma alta de 87%. Espero que nosso encontro seja produtivo. É muito importante porque o Brasil é o nosso principal parceiro na região da América Latina”, ressaltou Putin.

