Randolfe aceita convite para integrar núcleo de campanha de Lula

Segundo Randolfe, o seu papel será “muito útil nessa contenda em ajudar a construir um novo tempo para o Brasil”

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou nesta terça-feira (22) que aceitou convite para integrar o núcleo da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em outubro de 2022.

O convite para participar do núcleo da campanha surgiu do ex-presidente Lula no dia 21 de janeiro. À época, o senador publicou uma foto com o petista “tempos sombrios que estamos vivendo precisam ser superados. E, para isso, temos que unir forças em favor do povo brasileiro”, escreveu. Relembre:

Hoje reuni com o ex-presidente @LulaOficial, em São Paulo. Foi uma conversa boa, que teve como objetivo discutir o futuro do Amapá e do Brasil.



Os tempos sombrios que estamos vivendo precisam ser superados. E, para isso, temos que unir forças em favor do povo brasileiro! pic.twitter.com/J5CSDJGjO0 — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) January 21, 2022

Um mês após o convite, Randolfe afirmou que aceitou o convite para “ajudar a construir um novo tempo para o Brasil”.

“Há um mês recebi o convite do Presidente Lula para auxiliá-lo na coordenação de sua campanha e acompanhá-lo na mais importante tarefa de nosso tempo: resgatar o nosso país do horror em que vive.” afirmou.

Randolfe deve auxiliar na articulação política no núcleo da campanha do petista. Além disso, deve ajudar na construção do programa de governo. O senador participou neste mês de um manifesto pela eleição de Lula ainda em primeiro turno.

“Afirmo que meu papel será muito mais útil nessa contenda em ajudar a construir um novo tempo para o Brasil, aceitando a convocação do presidente Lula, principalmente porque a superação desse atual tempo triste será fundamental para que o Amapá volte a crescer.” — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) February 22, 2022

