Buscas continuam após morte de dez pessoas em naufrágio no Japão

Barco de turismo desapareceu nas águas geladas de Shiretoko



Reuters

A guarda costeira do Japão confirmou a morte de dez pessoas que foram encontradas por equipes de resgate neste domingo (24), depois que um barco de turismo desapareceu nas águas geladas da ilha mais ao norte do país.

As autoridades continuam as buscas com barcos de patrulha, aviões e helicópteros às outras 16 pessoas que estavam a bordo do “Kazu I” quando a embarcação teve problemas no sábado (23), perto da península de Shiretoko, na ilha de Hokkaido.

Nove dos dez corpos encontrados estavam na água ou em rochas próximas, disse a guarda costeira. Havia 24 passageiros, incluindo duas crianças, e dois tripulantes a bordo.

Gelo flutuante podia ser visto no mar ao redor da área até março, e a temperatura da água estaria em torno de 2 a 3 graus Celsius, nesta época do ano, disse à Reuters o funcionário de uma cooperativa de pesca local. “Você começa a perder a consciência apenas alguns minutos após entrar nesse tipo de água”, acrescentou.

Veja mais no site da EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...