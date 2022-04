Musk vendeu ações da Tesla por US$ 4 bilhões após comprar Twitter, indicam documentos

Após anunciar a compra do Twitter na última segunda-feira (25), Elon Musk vendeu US$ 4 bilhões em ações da Tesla, empresa da qual o empresário sul-africano é cofundador. A notícia foi divulgada após a apresentação de documentos à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Mesmo com o alto valor recebido, o bilionário ainda conta com mais de US$ 168 bilhões em ações da companhia. Projeções mostram que o valor da produtora de veículos caiu US$ 126 após a compra da rede social por parte de Musk.https://0c8deeea48343dba8dfe890e207c40bd.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Depois de ser perguntado por um internauta, o cofundador disse que “não há mais vendas planejadas da TSLA (símbolo das ações da empresa) depois de hoje” na noite da última quinta-feira (28). Uma das questões é a forma com que ele bancará a nova aquisição, uma vez que a maior parte de sua fortuna está em ações da Tesla e da SpaceX, empresa fabricante de sistemas aeroespaciais também fundada por Musk.

