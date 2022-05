Pink Floid faz campanha em favor dos ucranianos, vítimas da guerra

Pink Floyd convida-o a juntar-se a eles no seu apoio ao povo da Ucrânia com uma coleção de arte criada para a Ucrânia. O girassol é a flor nacional da Ucrânia pintada pelo artista cubano Yosan Leon, em referência direta às sementes dadas aos soldados russos para que quando eles se forem, flores cresçam.

A pintura de Kherson Defenders da artista ucraniana Sana Shahmuradova, que fazia parte do videoclipe de ‘Hey Hey Rise Up’ foi “inspirado por um civil de Kherson [ocupado pela Rússia] que saltou para um tanque russo com uma bandeira ucraniana. “Os Pink Floyd vão doar todos os lucros líquidos para a Ucrânia, ajuda humanitária juntamente com os lucros do lançamento de ‘Hey Hey Rise Up’ em 8 de abril com David Gilmour e Nick Mason juntados pelo baixista Guy Pratt e Nitin Sawhney de longa data do Pink Floyd no k eyboards, todos acompanhando um vocal extraordinário por Andriy Khlyvnyuk da banda ucraniana Boombox.https://smarturl.it/i3ucz7

