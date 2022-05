Festejo do Ciclo do Marabaixo celebra a “quarta-feira da murta”

Depois da programação do “sábado do mastro”, a comunidade marabaixeira de Macapá exalta mais uma atividade do Ciclo do Marabaixo 2022.

Acontece no dia 25 de maio, pelos “campos do Laguinho” a “Quarta-Feira da Murta” e o levante do Mastro em louvor ao Divino Espírito Santo.

O ritual de andamento pelo bairro do Laguinho começa a partir das 16h, e com ramos de murtas nas mãos, os festeiros saem do Barracão da Tia Biló, seguindo pela Eliezer Levy, Ana Nery, General Rondon, Mãe Luzia e retornando ao Barracão, dando início ao festejo do Marabaixo e o levante do mastro.

A programação do ciclo do marabaixo, traz como tema “A valorização do patrimônio imaterial do Amapá”

