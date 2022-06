Exposição em prol da conservação ambiental acontece até domingo no Studio 5 

A exposição sobre o Projeto Amazonas Sustentável (PAS), em prol da conservação ambiental, promovido pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) em parceria com a Petrobras, foi estendida até o próximo domingo, 12 de junho. Para aqueles que ainda não a visitaram, a mostra acontece no Studio 5, situado na avenida General Rodrigo, Zona Sul de Manaus, e é aberta ao público com entrada gratuita.

Com painéis, imagens e informações importantes, a exposição apresenta como é possível manter a floresta em pé realizando cursos e atividades voltadas para o incentivo à educação e empreendedorismo em comunidades da Amazônia, garantindo mais qualidade de vida e renda para essas populações, além da conservação ambiental.

A exposição faz parte da programação especial da FAS em celebração ao mês do Meio Ambiente e que teve como tema “Uma Só Amazônia”, com o objetivo de demonstrar a importância do bioma para todo o planeta. Os visitantes do Studio 5 também podem conhecer a cartilha e o jogo educativo “Curupira na Amazônia”, que possuem estórias, canções e desafios voltados à temática da conservação das florestas.

“A temática é bem amazônica e muito interessante, pois o Curupira é considerado um ser encantado que protege as florestas de invasores ou exploradores, de quem tira mais do que a natureza pode oferecer ou repor. Essa ‘estória’, de origem indígena, continua atual e necessária em tempos de recordes de desmatamento na Amazônia, queimadas e outras atividades predatórias contra a fauna, a flora e os povos”, comentou o coordenador do PAS e um dos responsáveis pelo projeto, Gil Lima

A cartilha está disponível no site www.fas-amazonia.org/curupira-na-amazonia/ e será distribuída gratuitamente na rede pública de ensino, principalmente em escolas de comunidades ribeirinhas e indígenas. O jogo virtual também está disponível gratuitamente no site: www.fas-amazonia.org/curupira-na-amazonia/.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

Créditos: Grazi Praia

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...