Zelenskiy diz que milhões podem morrer de fome devido a bloqueio russo

Reuters

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, alertou que milhões de pessoas podem morrer de fome por causa do bloqueio russo aos portos ucranianos do Mar Negro, que, segundo ele, deixou o mundo “à beira de terrível crise alimentar”.

A Rússia capturou grande parte da costa da Ucrânia, bloqueando as exportações agrícolas e elevando o custo dos grãos.

Zelenskiy afirmou que a Ucrânia agora não pode exportar grandes quantidades de trigo, milho, óleo vegetal e outros produtos que desempenhavam “papel estabilizador no mercado global”.

“Milhões de pessoas podem morrer de fome se o bloqueio russo ao Mar Negro continuar”, disse ele declaração, por vídeo, ao TIME100 Gala 2022 em Nova York, divulgada pelas autoridades ucranianas nesta quinta-feira (9).

A Ucrânia e o Ocidente acusam Moscou de usar suprimentos de alimentos como arma de guerra. A Rússia diz que as minas explosivas colocadas pela Ucrânia, no mar, e as sanções internacionais contra Moscou são as culpadas.

Kiev costumava exportar a maioria de seus produtos por meio de portos marítimos, mas desde a invasão russa, em 24 de fevereiro, foi forçada a transportar grãos de trem pela fronteira ocidental da Ucrânia ou por pequenos portos do Rio Danúbio.

