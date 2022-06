Definidas datas das oitavas de final da Copa do Brasil

CBF divulga calendário dos confrontos da próxima fase do torneio



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite dessa sexta-feira (10), o calendário dos confrontos de oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos começam com Bahia x Athletico Paranaense e Fortaleza x Ceará, às 19h30, e Corinthians x Santos e Atlético Mineiro x Flamengo, às 21h30, de quarta-feira (22).

Na quinta-feira (23), jogam Fluminense x Cruzeiro, às 19h; São Paulo x Palmeiras, às 20h; e Atlético Clube Goianiense x Goiás, às 21h30. O último jogo de ida das oitavas será América Mineiro x Botafogo às 19h da quinta-feira (30).

As partidas que irão decidir os classificados serão divididas em três datas: Athletico Paranaense x Bahia (às 20h30) e Cruzeiro x Fluminense (às 21h) de terça-feira, dia 12 de julho; Goiás x Atlético Clube Goianiense (às 19h), Ceará x Fortaleza (às 19h30), Santos x Corinthians e Atlético Mineiro x Flamengo (às 21h30) de quarta-feira, dia 13 de julho; na quinta-feira (14), tem Palmeiras x São Paulo (às 20h) e Botafogo x América Mineiro (às 21h).

A chegada às quartas de final do principal torneio eliminatório do Brasil renderá uma premiação de R$ 3,9 milhões.

EBC

