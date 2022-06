￼Live casino 2022 — tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Os cassinos ao vivo são uma forma relativamente nova de jogo on-line, que é a ação que ocorre nos cassinos tradicionais. Entretanto, um jogador pode fazer uma aposta a partir do conforto de sua própria casa, e cassinos ao vivo, como o https://wazamba.com/br/games/live-casino, podem oferecer aos jogadores uma taxa de retorno maior do que outros tipos de jogos de cassino.

Enquanto alguns argumentam que apenas os slots têm uma RTP melhor, outros acreditam que os jogos de mesa são mais rentáveis, apesar da vantagem estabelecida em casa. No entanto, as estatísticas mostram que, em geral, os cassinos ao vivo e tradicionais têm quase a mesma porcentagem de retorno.

A plataforma de jogos

Casinos ao vivo conhecidos e populares em todo o mundo usam software de líderes da indústria como Evolution Gaming, Playtech, e Microgaming. O que torna os cassinos ao vivo tão emocionantes é o fato de que o dealer joga os jogos em tempo real, e os jogadores podem participar do jogo através de um console em seu computador. O bate-papo ao vivo é uma característica se eles tiverem uma pergunta ou precisarem de ajuda.

As transações físicas feitas pelo revendedor são convertidas em dados utilizados pelo software, em particular o chamado reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Este último permite que o jogador participe da ação do cassino sem perceber a diferença entre um dealer online e um cassino tradicional. Além disso, os resultados dos jogos são determinados por um processo humano em vez de um processo automático.

Embora os jogos ao vivo sejam muito populares entre os jogadores, os cassinos exigem um investimento significativo em pessoal e tecnologia. O estúdio de cassino médio geralmente emprega um operador, um croupier, um especialista em TI e um gerente de departamento. Nomeadamente, os custos associados aos cassinos de revendedores ao vivo são uma das principais razões para o pequeno número de jogos que eles oferecem. A maioria deles inclui bacará, blackjack e roleta. Em comparação, o custo de execução de jogos virtuais é muito mais baixo.

Um cassino ao vivo é composto de pelo menos três salas. O primeiro inclui um estúdio ao vivo, o segundo é projetado como uma sala de software e, finalmente, é necessária uma sala de analistas. Entretanto, esta configuração pode variar de cassino para cassino. Dependendo de qual cassino você escolher, você também poderá desfrutar de jogos ao vivo através de um canal de TV de cassino ou telefone celular.

Câmeras

Escusado será dizer que as câmeras desempenham um papel importante no sucesso de uma transmissão ao vivo de um cassino. Os recentes avanços tecnológicos tornaram possível o uso de câmeras menores, mas mais potentes, para a transmissão ao vivo. Veja o jogo da roleta, por exemplo. Normalmente, uma mesa de roleta tem três câmeras separadas para visualizar a mesa e a roda, e uma terceira câmera contém o que é conhecido como visor picture-in-picture.

Unidade de controle do jogo

A Unidade de Controle de Jogo é provavelmente o componente mais importante de um cassino ao vivo. Cada mesa vem com um GCU. O dispositivo em si não é maior do que uma caixa de sapatos e sua função é codificar o vídeo que está sendo transmitido. O GCU é um verdadeiro especialista, auxiliando o revendedor no jogo. Em resumo, nenhum jogo ao vivo é possível sem um GCU. Dependendo do jogo, uma sala de cassino ao vivo também pode ter uma roda. Os cassinos trabalham com os principais fabricantes de equipamentos de cassino e geralmente há sensores embutidos nas rodas e o software do cassino está ligado a eles.

Croupiers

Como mencionado acima, os dealers são responsáveis pela execução do jogo para que o jogador não sinta a menor diferença entre a forma online e os jogos tradicionais de cassino. Nenhum cassino que se preze tolerará um crupiê que não esteja familiarizado com as regras do jogo, por isso eles passam por um extenso treinamento. Os avanços na tecnologia tornaram possível monitorar cada movimento do revendedor usando um cartão inteligente.

Monitor

A tela pode mostrar o que os jogadores vêem on-line em suas telas. Se você não quiser aparecer na tela, talvez queira sentar-se em uma posição diferente. A maioria das câmeras tem os chamados “pontos cegos”. Ter um monitor também é importante para o revendedor, já que o induz a agir quando necessário e lhe permite acompanhar as apostas que podem ser feitas e aquelas que podem ser fechadas. O monitor também permite que o revendedor veja os jogadores que estão online. Como mencionado acima, jogadores e revendedores podem participar de uma conversa ao vivo para resolver rapidamente qualquer problema.

Sumário

A nova tecnologia está se desenvolvendo rapidamente, de modo que você pode esperar que os cassinos ao vivo se tornem ainda mais avançados e realistas nos próximos anos. Uma tecnologia que parece estar revolucionando os cassinos ao vivo é a realidade virtual. As empresas estão atualmente experimentando esta tecnologia e apresentando inovações. Graças à realidade virtual, você pode se mover dentro do cassino e se sentir como se estivesse em um cassino de verdade. Você pode se aproximar da ação e interagir com os revendedores e jogos como nunca antes.

