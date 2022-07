O desenho de Anna Bella Geiger em exposição no Rio de Jameiro

Pelas mãos e pelo olhar da artista, o simples é sempre moderno, inovador e transformador

Anna Bella Geiger é uma artista de seu tempo. Aos 89 anos, é sempre capaz de trazer um novo olhar sobre o cotidiano, o mundo e a arte. E, quase sempre, destacando a beleza do simples. No próximo dia 1º, ela abre a exposição “O desenho na obra de Anna Bella Geiger” no Oi Futuro, com curadoria da própria artista e realização da Zucca Produções. Traçando uma retrospectiva do desenho pelas sete décadas de carreira de Anna Bella nas artes visuais, a mostra fica em cartaz até o dia 24 de julho, com entrada franca.

“Na minha trajetória mantive sempre uma atividade gráfica mais ampla. Se em alguns momentos a gravura suplantou o desenho, foram porém, sempre, atividades simultâneas. Não revelei a produção do desenho ao público com a mesma assiduidade da gravura. Não houve muitas chances, esta é a verdade. Também o fato de desenhos anteciparem, às vezes em meses ou mesmo em anos, as gravuras que daí se originavam, fez com que aqueles se mantivessem ausentes de uma participação maior e, com isso, sem a autonomia que agora exigem e é essencial”, revelou Anna Bella Geiger, em catálogo para exposição homônima na Galeria de Arte Paulo Figueiredo, São Paulo, novembro de 1981. Foram necessários 40 anos para os desenhos ganharem destaque num projeto cultural, que inclui, além da exposição, livro e uma mostra virtual.

O trabalho da artista – mesmo quando aparentemente simples – oferece um mundo de possibilidades. Possibilidades que Anna Bella Geiger sabe aproveitar, sempre ligada em sua contemporaneidade. Daí, seus desenhos combinarem tão bem com tecnologia e inovação. Além de abrigar as obras da artista, o Oi Futuro facilita o acesso à coletânea de seus desenhos disponibilizada numa galeria virtual. O visitante poderá conferir alguns de seus desenhos originais feitos na década de 1960, filmes de videoarte gravados nos anos de 1970 e, com ajuda de monitores no local, visitar a galeria virtual, com mais de 50 obras da artista, que poderá ser acessada por computadores, óculos de realidade virtual e projetada na parede da galeria, onde o visitante é quem comanda o passeio.

Na galeria virtual, o visitante escolhe um nome e um avatar para entrar e poder interagir com outras pessoas, dentro do espaço, com voz e reações digitais. A ferramenta usada para a construção da galeria está sempre em evolução, e a tendência é que a experiência do público se torne cada vez mais orgânica, simulando uma situação muito próxima à visita de uma galeria no mundo real.

Segundo Julio Zucca, idealizador e realizador da mostra, a opção por este formato teve como motivação o desejo de tornar o acesso à arte cada vez mais democrático, inclusivo e global. Para ele, “uma exposição virtual não substitui uma exposição real, assim como uma live não substitui um show de música ao vivo. Não é esse o objetivo. O que queremos é transformar eventos efêmeros, a que só tem acesso quem vai fisicamente ao local durante sua exibição, em produtos culturais duradouros, que podem ser acessados por qualquer pessoa em qualquer lugar, a qualquer hora. O mundo virtual no campo da arte vem para ser mais uma opção de acesso à cultura, democratizando os bens culturais”.

Tanto na galeria física, no Oi Futuro, quanto na galeria virtual, a exposição permite o acesso dos textos em versão falada e em libras, para acessibilidade de pessoas com deficiência. E na galeria virtual, estarão disponíveis os textos em inglês. Além disso, os monitores atuantes na galeria são capacitados para atender pessoas com deficiência, inclusive em Libras. A acessibilidade é, realmente, uma marca do centro cultural Oi Futuo, que oferece rampas, elevador e banheiros adaptados para receber o público.

O projeto prevê ainda o lançamento de um livro-catálogo com a coletânea completa dos trabalhos de Anna Bella Geiger ao longo de sua trajetória, em que o desenho é a obra em si ou foi a base para outros suportes, como gravuras em metal, pinturas, objetos e vídeos. O livro, homônimo das exposições no Oi Futuro e na internet, conta com prefácio do renomado curador e historiador de arte suíço Hans Ulrich Obrist, que conheceu Anna Bella Geiger em sua Galeria Serpentine, em Londres, em 2018. O texto do livro, previsto para ser publicado no segundo semestre deste ano pela Zucca Books, está reproduzido nas paredes do Oi Futuro e na galeria virtual, seguindo a tendência antecipadora apontada pela artista em relação a seus desenhos.

Após a mostra no Oi Futuro, a exposição virtual estará disponível ao público na internet por tempo indeterminado. O projeto tem patrocínio da UNIPAR com uso da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo.

SOBRE A ARTISTA

Anna Bella Geiger iniciou sua trajetória nas artes nos anos 1950. É considerada uma das artistas visuais brasileiras mais importantes de todos os tempos e continua em plena atividade aos 89 anos de idade. Sua carreira é marcada por inúmeras mostras, exposições, publicações e premiações nacionais e internacionais. Muitas de suas obras estão em coleções permanentes de alguns dos principais museus de arte contemporânea do mundo. É uma artista múltipla, trabalhando com desenhos, gravuras, pinturas, objetos e vídeo.

Com a Zucca Produções, já realizou as exposições: “Fotografia além da fotografia”, na Caixa Cultural (2009 a 2011); “Anna Bella Geiger Vídeos – 1974 a 2009”, no Oi Futuro (2009); “Circa MMXI”, no SESC e no Centro Cultural Correios (2012-2014); “Gavetas de memórias”, no Castelinho do Flamengo, no Centro Cultural Sérgio Porto e na Caixa Cultural (2016-2018), além de um trabalho de pesquisa e organização do acervo da artista em 2012.

Recentemente, em plena saída da crise mais restritiva da Covid-19 (doença que ela contraiu duas vezes), Anna Bella teve exposições individuais na Holanda, Bélgica e Japão, além de participar de uma exposição coletiva na Itália. Há 67 anos, é casada com o geógrafo Pedro Geiger, que, aos 99, também continua em atividade acadêmica e intelectual.

SERVIÇO

“O DESENHO NA OBRA DE ANNA BELLA GEIGER”

Local: Oi Futuro

Endereço: rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo, Rio de Janeiro/RJ

Telefone: (21) 3131-3060

Período: de 1º a 24 de julho

Dias e horário: de quarta a domingo, das 11h às 20h

Entrada gratuita

Classificação livre

