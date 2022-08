Cidade mexicana tem dia violento, com homicídios e lojas incendiadas

Número total de assassinatos em agosto chega a 50



RTP – Rádio e Televisão de Portugal

Várias pessoas foram assassinadas, incluindo quatro trabalhadores de uma estação de rádio e três presos, num dia de violência em Ciudad Juárez, no México, onde também foram incendiadas empresas e descobertos restos mortais humanos.

Em estrada movimentada foi encontrada uma cabeça humana, o que ocorre pela segunda vez em menos de 24 horas, elevando para cerca de meia centena o número total de homicídios em agosto, de acordo com a imprensa local.

Os quatro funcionários de uma empresa de rádio foram mortos próximo a uma pizzaria, no parque de estacionamento e, de acordo com informações iniciais, as vítimas eram locutores e estavam trabalhavam em um spot publicitário.

Três lojas de conveniência foram incendiadas. Numa delas, uma funcionária morreu devido à intoxicação por fumaça. Em outra, quatro homens foram baleados.

Devido aos episódios de violência extrema, as autoridades de Ciudad Juárez e os proprietários de estabelecimentos de serviços, lojas de conveniência e similares fecharam temporariamente as portas.

