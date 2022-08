Taipé denuncia entrada de aviões e navios chineses

China reclama soberania sobre Taiwan



RTP – Rádio e Televisão de Portugal

Um total de 22 aviões e seis navios militares chineses fizeram incursões em áreas à volta de Taiwan neste domingo, informou hoje (15) o Ministério da Defesa da ilha.

As invasões, de acordo com comunicado citado pela agência de notícias taiwanesa CNA, coincidiram com a chegada de uma delegação de congressistas norte-americanos que se reúnem com representantes do governo.

A viagem dos legisladores ocorre 12 dias após a líder da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, ter visitado o território, o que causou indignação em Pequim.

Segundo o Ministério da Defesa, dez dos aviões chineses atravessaram uma linha no Estreito de Formosa, que tem funcionado como fronteira não oficial tacitamente respeitada por Taipé e Pequim nas últimas décadas, mas atravessada nas últimas semanas pelas forças chinesas durante manobras militares.

A força aérea da ilha monitorou a situação com patrulhas aéreas de combate e navais e ativação de sistemas de mísseis terrestres, disse o ministério.

