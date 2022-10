Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta sexta (21/10)

Segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro



Esta é a agenda dos dois candidatos à Presidência para esta sexta. Candidatos terão agenda no Sudeste. O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): às 9h, participa de encontro com lutadores de artes marciais e, às 21h30, participa de debate no SBT, em São Paulo.

Lula (PT): às 10h, participa de caminhada em Teófilo Otoni (MG) e, às 17h, participa de caminhada em Juiz de Fora (MG).

