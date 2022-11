“Lua de Sangue” fica parcialmente visível no extremo Norte do país

Aqui no Brasil, apenas moradores do Acre poderiam ver por completo o último eclipse lunar dos próximos três anos

Nesta terça-feira (8), aconteceu o último eclipse lunar de 2022. Infelizmente, aqui no Brasil, o espetáculo poderia ser plenamente visível apenas no Acre. No restante da região norte, foi possível ver um eclipse parcial (aquele em que apenas parte da Lua é coberta pela umbra). Mas, para quem estava em qualquer outra localidade e fez questão de acompanhar o evento, foram realizadas algumas transmissões ao vivo pela internet.

Por ser um eclipse lunar total, já que o nosso satélite fica totalmente tomado pela sombra da Terra (que passa entre ela e o Sol), o evento também é conhecido como “Lua de Sangue”. De acordo com o site Space.com, este não foi apenas o último eclipse lunar do ano, mas, também, a última “Lua de Sangue” até 2025.

