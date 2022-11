Experiência e liderança de Daniel Alves a serviço da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A presença de Daniel Alves na lista dos 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo gerou controvérsia. O jogador não viveu boa fase atuando pelo Pumas, no futebol mexicano. No entanto, conta com a confiança do técnico Tite e dos seus companheiros de seleção brasileira.

Convocado pela primeira vez em 2006, o lateral-direito não acumula somente jogos, como muitas conquistas com a Amarelinha. De acordo com informações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi campeão da Copa América em 2007 e em 2019, conquistou a Copa das Confederações em 2009 e em 2013, e ainda disputou as Copas do Mundo de 2010 e de 2014. Ele também é um dos jogadores com mais partidas pela seleção.

Vale lembrar que Daniel Alves só não esteve na edição 2018 do Mundial em função de uma grave lesão. O risco de perder a Copa no Catar por outra contusão foi cogitado novamente, mas rapidamente afastado. Com o fim dos compromissos do Pumas, o atleta passou a treinar no Barcelona visando manter a forma física antes de se apresentar à seleção.

Um dos motivos que levaram o experiente jogador a sua terceira Copa é a liderança que exerce sob o grupo da seleção. Daniel Alves é muito querido e respeitado pela carreira extremamente vitoriosa que construiu. Ao todo, ele soma 43 troféus em mais de 20 anos no futebol, tornando-se o jogador de futebol mais premiado do planeta.

Além disso, Dani Alves passou por potências mundiais como Barcelona, PSG, Juventus, Sevilla, São Paulo e, claro, seleção brasileira. Em sua terceira Copa do Mundo, o lateral é um dos capitães da equipe dentro e fora de campo. Esse trabalho de liderança será necessário devido à grande quantidade de atletas que estão disputando a sua primeira Copa.

E a combinação de liderança, experiência e mentalidade vencedora já deu certo nas Olimpíadas de Tóquio, quando o Brasil conquistou a medalha de ouro no futebol pela segunda vez consecutiva e o jogador foi um dos destaques. Assim, o torcedor tem boas razões para acreditar em uma campanha bem sucedida da equipe canarinho.

