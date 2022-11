IGP-M registra queda de preços de 0,56% em novembro, diz FGV

Índice acumula taxa de inflação de 4,98% desde o início ano



O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou deflação (queda de preços) de 0,56% em novembro deste ano. A queda foi menos intensa do que a observada no mês anterior (-0,97%). O dado foi divulgado hoje (29) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com isso, o IGP-M acumula taxas de inflação de 4,98% no ano e de 5,9% em 12 meses. Em novembro de 2021, o IGP-M havia registrado inflação de 0,02% no mês e 17,89% em 12 meses.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede o atacado, teve uma deflação de 0,94% em novembro deste ano, ante uma queda de preços de 1,44% em outubro.

A inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o varejo, subiu de 0,5% em outubro para 0,64% em novembro. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu de 0,04% para 0,14% no período.

