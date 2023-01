EUA. Homem negro morto por polícias com ‘tasers’ após sofrer acidente

Os agentes atingiram várias vezes o homem com um ‘taser’, apesar de este insistir que apenas queria ajuda e de dizer que estavam a tentar fazer consigo o que fizeram a George Floyd. A vítima é prima de uma fundadora do movimento Black Lives Matter.

Um homem foi morto por agentes da polícia com ‘tasers’, a 3 de janeiro, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, depois de ter tido um acidente de viação e de pedir repetidamente ajuda, receando estar a ser morto pelos polícias.

Segundo conta o The Guardian, e como é possível ver pelos vídeos das ‘bodycams’ divulgadas pela polícia de Los Angeles, na quinta-feira, Keenan Anderson estava pedir ajuda a um agente numa mota, depois de um acidente rodoviário, argumentando que alguém estava a tentar matá-lo.

O agente disse-lhe repetidamente para se colocar contra a parede e pediu reforços, e o homem garantiu que o acidente tinha sido inadvertido, sentando-se como o polícia o ordenou. A certa altura, Anderson, um professor do ensino secundário de 31 anos, demonstrou preocupação com as ordens do agente e disse que queria que os restantes transeuntes o vissem, fugindo para o meio da estrada.

O polícia perseguiu-o numa mota e mandou-o deitar-se. Anderson cumpriu, até que chegaram mais dois agentes, que o prenderam ao chão – e um dos agentes colocou o seu cotovelo no pescoço do homem, que estava deitado na sua barriga, uma ação considerada perigosa e que já foi proibida em vários departamentos policiais nos Estados Unidos, na sequência da morte de George Floyd.

Os agentes começaram então a utilizar os seus ‘tasers’, sendo que um dos oficiais disparou a arma elétrica contra Keenan Anderson durante 30 segundos consecutivos. Durante toda a ação com as armas, Anderson é ouvido a gritar por ajuda e a dizer que os agentes estavam a tentar matá-lo.

Eventualmente, as autoridades médicas chegaram e encaminharam Anderson para um hospital da cidade, onde acabou por morrer quatro horas depois com uma paragem cardíaca.

