Estados Unidos detectam balão espião da China sobre território norte-americano

De acordo com defesa do país, não é a primeira vez em que artefato deste tipo é encontrado no espaço aéreo local

Os Estados Unidos detectaram um balão espião da China que está sobrevoando o território norte-americano em grande altitude e que “não representa risco militar ou físico” para ninguém na superfície.

O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, disse em um comunicado que esta não é a primeira vez que uma atividade de balão desse tipo é registrada nos últimos anos.

Um oficial de defesa de alto escalão afirmou em uma conversa por telefone com repórteres que acredita-se que o dispositivo pertence à China e que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi informado sobre a situação.

O anúncio ocorre antes do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, iniciar uma visita à China neste final de semana.

O chefe da diplomacia norte-americana realizará reuniões nos dias 5 e 6 para aprofundar o relacionamento bilateral e evitar que a competição entre as potências acabe gerando um conflito.

