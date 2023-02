Turista brasileira é estuprada em jardim da Torre Eiffel

Itamaraty informou que prestará auxílio jurídico e psicológico para a vítima e a irmã dela, que também teria sofrido uma agressão sexual

Uma turista brasileira denunciou ter sido estuprada nos jardins da Torre Eiffel, em Paris, na madrugada de domingo (5). A vítima estava acompanhada da irmã mais velha quando ocorreu o crime. Elas registraram boletim de ocorrência sobre o caso. As informações são do portal Uol, com base em reportagem do jornal francês Le Parisien.

À polícia, as irmãs contaram que tinham conhecido dois homens na noite de sábado (4) e consumido bebidas alcoólicas. Elas ainda relataram que, no início, os dois indivíduos pareciam gentis, mas no fim da madrugada se tornaram “libidinosos”.

Quando o crime aconteceu, as duas irmãs estavam separadas. Segundo a mais velha, um dos homens passou as mãos nas nádegas dela. Ela o repeliu e ele fugiu. A moça então partiu em busca da irmã mais nova e a encontrou alguns metros adiante, com o outro homem sobre ela, de calças abaixadas. A chegada da mais velha fez o suspeito fugir correndo na direção de um carro preto.

A polícia chegou até as turistas brasileiras por volta das 5h30min e relata que elas estavam em estado de choque, segundo o jornal francês. Aos prantos e se expressando com dificuldade em francês, elas foram levadas para a delegacia, onde denunciaram o crime de estupro.

O caso está sendo investigado pela 3ª circunscrição da Direção de Polícia Judiciária de Paris.

