Forças russas atacam Zaporizhzhia 17 vezes em uma hora, diz oficial ucraniano

É o maior número desde o início da invasão em grande escala

Josh Pennington

As forças russas atacaram a cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, 17 vezes em apenas uma hora nesta sexta-feira (10), de acordo com uma autoridade ucraniana.

Anatoliy Kurtiev, secretário do Conselho Municipal de Zaporizhzhia, disse no Telegram que os ataques tinham como alvo a infraestrutura de energia.

Não está claro se as forças russas usaram mísseis ou foguetes.

“Em apenas uma hora, 17 ataques inimigos foram documentados na cidade – o maior número desde o início da invasão em grande escala”, disse.

Um oficial na cidade de Zaporizhzhia disse que as forças russas tinham como alvo a infraestrutura de energia.

