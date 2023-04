No mês da mentira, Serasa lança campanha contra fraudes

Aproveitando as brincadeiras motivadas pelo Dia da Mentira, a campanha Serasa Contra as Fraudes foi lançada para chamar a atenção sobre os vários tipos de golpes que afetam os consumidores no ambiente digital. Segundo a pesquisa de Fraudes Financeiras da Serasa, quase 40% dos brasileiros já foram vítimas de golpes financeiro, sendo as fraudes com cartão de crédito e débitos as mais comuns, aparecendo em 39% das respostas

“Infelizmente os criminosos estão cada vez mais antenados nas tendências tecnológicas, criando golpes cada vez mais sofisticados”, aponta Aline Sanchez, gerente do Serasa Premium. “Sempre alerta às abordagens nas redes sociais e sites fraudulentos, trabalhamos para identificar essas fraudes, reforçar os cuidados fundamentais e agir antes de causar prejuízos”.

Para 56% dos brasileiros, o medo de cair em uma fraude aumentou no último ano. O levantamento ainda revela que os golpes mais temidos, de acordo com os entrevistados, são a clonagem de cartão (46%) e a abertura de conta bancária (38%). “Além de despesas financeiras indevidas, esse tipo de fraude também causa danos emocionais aos consumidores, que se encontram vulneráveis a esse tipo de situação”, afirma Aline.

Não me Engana que eu Gosto

Para abrir a campanha em 1° de abril, foi lançado o vídeo “Não me Engana que eu Gosto”, com a participação de Priscila Beatrice e Eigon Oliver, sósias da cantora Rihanna e do jogador Neymar. Na gravação, os influenciadores caminham por um shopping de Osasco, na Grande São Paulo, cercado por seguranças e provocam alvoroço entre os frequentadores do estabelecimento, que imaginam estar diante de seus ídolos.

O objetivo da ação é mostrar que nem tudo que parece ser verdade, realmente é. “A partir dessas personalidades conhecidas, destacamos, de forma divertida e próxima ao consumidor, a importância de redobrar a atenção e os cuidados para evitar cair em possíveis golpes”, explica a gerente do Serasa Premium.

O vídeo da passagem dos sósias pelo shopping está disponível no canal da Serasa no YouTube.

Cinco dicas de proteção a golpes digitais

· Desconfie de links ou mensagens maliciosas mesmo quando enviados por pessoas conhecidas. Aplicativos como WhatsApp e Telegram e e-mails são as origens mais comuns de links maliciosos, ofertas de acordos e boletos falsos.

· Se receber qualquer boleto por site ou aplicativo, não faça qualquer transação antes de verificar o documento no site da Serasa por meio do Validador de Boletos. Caso seja indicado que o código do boleto ou Pix não se trata de um meio de pagamento da Serasa, certifique-se das informações apresentadas e faça seu login no site ou app Serasa para verificar se há uma oferta disponível para negociação.

· Números de WhatsApp e páginas oficiais nas Redes Sociais apresentam um Selo de Verificação localizado ao lado do nome do contato. Tome cuidado para não confundir com emojis, utilizados para fraudar essa validação.

· Endereço eletrônicos oficiais devem possuir https com URL, cadeado na barra de navegação e inscrição de “site seguro”.

· Na dúvida, não clique: algumas mensagens despertam gatilhos emocionais nas vítimas, como a curiosidade, o sentimento de solidariedade, os benefícios, entre outros. Se receber mensagens como “Sua fatura do mês chegou” e “Temos uma oferta imperdível”, desconfie.

