Eclipse solar híbrido leva centenas de pessoas às ruas para observar fenômeno raro que dura cerca de um minuto

Apenas três lugares no mundo puderam observar a Lua cobrindo o sol: Austrália, Indonésia e Timor-Leste

Um eclipse solar híbrido tomou conta do céu da Terra nesta quinta-feira, 20, e levou centenas de pessoas às ruas para observá-lo. Contudo, apenas três lugares conseguiram apreciar esse fenômeno: Austrália, Indonésia e Timor-Leste. Apenas os moradores desse lugar conseguiram ver momentos de escuridão em plena luz do dia devido ao eclipse total, no qual a Lua cobriu o Sol por cerca de um minuto, em alguns locais, completamente, em outros, parcial.



Astrônomos em Exmouth, noroeste da Austrália, estacionaram suas casas móveis, montaram telescópios e utilizaram óculos com filtros especiais para observar a Lua se sobrepondo lentamente ao Sol. “Muitas pessoas ficam viciadas naquele minuto ou mais de espacialidade misteriosa”, disse John Lattanzio, da Australian Astronomical Society. “Eles se tornam ‘caçadores de eclipses’ e viajam pelo mundo para repetir a experiência”, acrescentou.

Veja mais no site da Jovem Pan

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...